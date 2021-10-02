下午茶｜港式下午茶@尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳

港式秋日下午茶@尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳：甜點有栗子山、榛子巴黎圈及香柿港式蛋撻等。（圖片由相關機構提供）

港式秋日下午茶@尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳：鹹點包括港式鮑魚撻、芝麻蝦多士及牛油軟包西多士等。（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳推出港式秋日下午茶，懷舊鹹點包括：港式鮑魚撻、芝麻蝦多士、自家焗製牛油軟包西多士配煉奶、炸龍蝦肉春卷配甜酸醬；甜點有栗子山、榛子巴黎圈、香柿港式蛋撻、朱古力奶茶慕絲蛋糕、香港遠年陳皮朱古力、雲呢拿杏仁煉奶吉士蛋糕，以及蘋果鬆餅配士多啤梨果醬及英式奶油。飲品可選港式冰鎮奶茶、紅豆冰或西瓜紅茶。下午茶以粵東磁廠手繪瓷器餐具盛載，賞心悅目。

港式秋日下午茶@香港尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳

供應期：即日至12月18日

供應時間：周一至周六 下午3時至5時限量供應（公眾假期除外）

價錢：兩位$488（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴河內道18號尖沙嘴凱悅酒店大堂咖啡廳

（咖啡廳屬C類處所，最多75%入座率，每枱最多6位賓客，客人須使用「安心出行」手機應用程式）

訂座︰bit.ly/3zbu7dl

查詢電話：3721 7700

註：資料及價錢以餐廳公布為準

其他下午茶／美食情報：

梅艷芳主題下午茶@尖沙嘴1881 ODEA

Wanderlusting下午茶@G Room@K11 Musea 大歎西班牙美食

GLYCEL X 九龍東皇冠假日酒店 歎下午茶獲贈護膚品

HABA X 帝京酒店 歎日式下午茶贈護膚品

秋日和風下午茶@K11 MUSEA Artisan Lounge 全日供應

港式秋日下午茶@尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳

和風下午茶@馬哥孛羅香港酒店

Benefit X AMMO粉紅下午茶 送眉妝小套裝

su:m37˚ X 九龍香格里拉

Miffy主題下午茶@MiFFY CAFE期間限定店@K11 Art Mall

外賣自取下午茶｜榴槤主題下午茶@銅鑼灣如心酒店

Tiffany Blue Box Cafe三層架下午茶

早午餐之選｜龍逸軒任點任食點心Brunch X 倚窗閣自助甜品@九龍酒店 平日限定供應

更多下午茶情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm