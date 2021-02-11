OL閨蜜下午茶之選｜GLYCEL X 九龍東皇冠假日酒店　歎下午茶獲贈護膚品

香港九龍東皇冠假日酒店Cielo聯乘瑞士護膚品牌GLYCEL，由即日起至12月12日推出「Cielo x GLYCEL瑰麗莓香」下午茶，備有甜品及鹹點各5款，甜品有黃梅英式鬆餅、玫瑰柚子忌廉酥、車厘子玫瑰絲絨蛋糕、玫瑰紅莓荔枝泡芙、玫瑰士多啤梨朱古力蛋糕；鹹點則有煙三文魚玫瑰醬多士、紅莓無花果忌廉芝士法包、芝士薯仔卷配士多啤梨醬、爆谷雞粒配玫瑰蜜糖醬、藍莓蟹肉酥盒。惠顧下午茶，每位客人可獲贈價值3215元的禮遇，包括GLYCEL護膚體驗裝和亮白面膜，18歲以上女士及GLYCEL新客戶更可體驗面部護理療程。

九龍東皇冠假日酒店「Cielo x GLYCEL瑰麗莓香下午茶」

供應期：即日起至12月12日

供應時間：3:30pm-5:30pm

價錢：星期一至五$288（兩位用），星期六、日及公眾假期$308（兩位用）（另設加一服務費）

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓Cielo

查詢電話：3983 0688/3983 0638

註：資料及價錢以餐廳及相關機構最新公布為準

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