早午餐之選｜龍逸軒任點任食點心Brunch X 倚窗閣自助甜品@九龍酒店 平日限定供應
文章日期：2021年10月02日
九龍酒店龍逸軒的「任點任食點心Brunch」聯乘倚窗閣，由10月4日開始，於平日加入自助甜品元素。客人除可以品嘗超過40款龍逸軒經典點心及精選麵食，包括原隻鮑魚燒賣、香煎牛肉包、沙律醬蝦多士、XO醬蘿蔔糕及蜜汁叉燒外，亦可品嘗多款倚窗閣的自助餐甜品，包括芒果拿破崙、意大利芝士餅、藍苺芝士蛋糕及Haagen-Dazs雪糕，為這頓盛宴留下甜蜜一刻。（註：自助甜品只限平日供應）
九龍酒店龍逸軒「任點任食點心Brunch」
供應時間：星期一至五：10:45am–12:45pm／1:15pm–3:15pm；
星期六、日及公眾假期：10:45am–12:45pm／1:15pm–3:15pm
*自助甜品於10月4日開始供應，不適用於星期六、日及公眾假期
價錢：成人／長者$268，小童$218（另收加一服務費及茶芥）
地址：九龍尖沙嘴彌敦道19-21號九龍酒店2樓龍逸軒
查詢電話：2734 3722
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註：資料及價錢以餐廳公布為準
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