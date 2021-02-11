早午餐之選｜龍逸軒任點任食點心Brunch X 倚窗閣自助甜品@九龍酒店　平日限定供應

九龍酒店龍逸軒的「任點任食點心Brunch」聯乘倚窗閣，由10月4日開始，於平日加入自助甜品元素。客人除可以品嘗超過40款龍逸軒經典點心及精選麵食，包括原隻鮑魚燒賣、香煎牛肉包、沙律醬蝦多士、XO醬蘿蔔糕及蜜汁叉燒外，亦可品嘗多款倚窗閣的自助餐甜品，包括芒果拿破崙、意大利芝士餅、藍苺芝士蛋糕及Haagen-Dazs雪糕，為這頓盛宴留下甜蜜一刻。（註：自助甜品只限平日供應）

九龍酒店龍逸軒「任點任食點心Brunch」

供應時間：星期一至五：10:45am–12:45pm／1:15pm–3:15pm；

星期六、日及公眾假期：10:45am–12:45pm／1:15pm–3:15pm

*自助甜品於10月4日開始供應，不適用於星期六、日及公眾假期

價錢：成人／長者$268，小童$218（另收加一服務費及茶芥）

地址：九龍尖沙嘴彌敦道19-21號九龍酒店2樓龍逸軒

查詢電話：2734 3722

網上訂購：eShop訂購可享高達八五折優惠

註：資料及價錢以餐廳公布為準

其他下午茶／美食情報：

GLYCEL X 九龍東皇冠假日酒店 歎下午茶獲贈護膚品

尖沙嘴ODEA梅艷芳主題下午茶

Benefit X AMMO粉紅下午茶 送眉妝小套裝

下午茶｜港式秋日下午茶@尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳

秋日和風下午茶@K11 MUSEA Artisan Lounge 全日供應

Miffy主題下午茶@MiFFY CAFE期間限定店@K11 Art Mall

更多下午茶情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm