四季豆纖維豐富｜營養師食譜：豉椒肉碎炒四季豆　低脂香口

四季豆10月至12月當造，註冊營養師周詠苑（Jessa）曾接受OL HotPick記者訪問時表示，四季豆低卡路里兼纖維豐富（相關營養含量見附圖），並介紹豉椒肉碎炒四季豆食譜。

四季豆忌生吃

周詠苑提醒，據食安中心資料，豆類食物（如四季豆、紅腰豆、白腰豆等）含植物血球凝集素（phytohaemagglutin），是天然毒素；倘若進食未經煮熟的四季豆，在1至3小時內，可能引致食物中毒，患者會嘔吐、腹瀉、惡心等，因此不宜生食四季豆。

四季豆經煮熟可破壞毒素

周詠苑教路，四季豆食用前可先浸透，經沸水高溫烹調及徹底煮熟，便可破壞毒素，安全食用；而罐頭豆經過徹底的高溫處理，不用再度烹煮亦可食用。

四季豆食譜：豉椒肉碎炒四季豆

周詠苑推介一道豉椒肉碎炒四季豆，以清炒方法配上新鮮辣椒提升口感，香口而不肥膩，屬低脂菜式選擇。

●材料

四季豆 350克

瘦肉碎 120克

豆豉 2茶匙

乾葱頭 2個

蒜頭 1瓣

糖 1茶匙

紹興酒 1茶匙

新鮮辣椒 適量

油 1-2茶匙

水 半碗

●製法

1. 醃好瘦肉碎備用。

2. 乾葱頭、蒜頭洗淨及切粒，然後用油爆香。

3. 加入食材（水除外）及調味料炒熟，再加水焗熟食材即成。

四季豆 實用資訊：

四季豆10-12月當造 漁護署：豆類蔬菜熱量低含豐富蛋白質

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