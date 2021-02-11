Anson Kong X NESCAFE　旺角荃灣設期間限定咖啡亭【附AK WhatsApp+Signal貼紙免費下載連結】

NESCAFE期間限定咖啡體驗亭車身貼有MIRROR副隊長Anson Kong（江𤒹生，AK）代言的海報。（圖片由相關機構提供）

旺角THE FOREST地下 NESCAFE期間限定咖啡體驗亭（圖片由相關機構提供）

旺角THE FOREST地下NESCAFE期間限定咖啡體驗亭（圖片由相關機構提供）

NESCAFE期間限定咖啡體驗亭車身貼有MIRROR副隊長Anson Kong（江𤒹生，AK）代言的海報。（圖片由相關機構提供）

即日起至10月11日，NESCAFE期間限定咖啡體驗亭登陸旺角THE FOREST，車身貼有MIRROR副隊長Anson Kong（江𤒹生，AK）代言的海報。（圖片由相關機構提供）

MIRROR副隊長Anson Kong（江𤒹生，AK）代言NESCAFE，推廣全新膠囊咖啡機及即溶咖啡。NESCAFE期間限定咖啡體驗亭即日起至10月21日先後登陸旺角The Forest及荃灣D-PARK愉景新城，咖啡車車身貼有Anson Kong的海報，咖啡迷和粉絲可以打卡歎咖啡。

NESCAFE咖啡體驗亭會場推出獨家優惠，包括以限定優惠價購買咖啡機連膠囊套裝，買滿$499指定咖啡膠囊，加$398可換購全新Genio S Plus咖啡機一部，或加$468換購Genio S Touch咖啡機一部。【更多優惠詳情】

NESCAFE期間限定咖啡體驗亭

日期及時間：10月2至11日 11am-8pm

地址：旺角THE FOREST 地下露天廣場及一樓中庭（旺角奶路臣街17號）

日期及時間：10月15-21日 11am-8pm

地址：荃灣D-PARK愉景新城地下及二樓（青山公路荃灣段398號）

Anson Kong WhatsApp & Signal Stickers免費下載

另外，Anson Kong X NESCAFE 一套7款WhatsApp及Signal Stickers貼紙可免費下載：

WhatsApp: https://bit.ly/39ClUDT

Signal: https://bit.ly/3kLa6Wi

註：優惠以主辦單位最新公布為準

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