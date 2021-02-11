OL閨蜜下午茶之選｜Wanderlusting下午茶@G Room@K11 Musea　大歎西班牙美食

K11 Musea全新特色酒吧及酒廊G Room Bar & Lounge，以西班牙美食作藍本，推出豪華「Wanderlusting下午茶」，先以頂級魚子醬及36個月伊比利亞火腿拼盤揭開序幕，接着多款香口炸物，包括炸迷你池魚配酥炸蟹鉗、炸意大利青瓜、西班牙炸蝦多士伴秘製迷你雞槌、炸牛油果配蟹肉、炸鮮蠔、燒魷魚。美點甜食方面，食客可任選4款輕甜點，包括檸檬芝士蛋糕、栗子蓉黑松露芝士蛋糕、檸檬果醬蛋糕、網紋蜜瓜奶油蛋糕以、奶油酥。最後以自家製水果窩夫及咖啡或茶作結。

Wanderlusting下午茶@G Room Bar & Lounge@K11 Musea

供應時間：每日3:00pm-6:00pm

價錢：每人$298，至少兩位起（另設加一服務費）

*若想升級享受，可加配G Room招牌西班牙水果紅或白酒（每杯$38）、香檳（每杯$158，每瓶$788）或氣泡酒（每杯$78，每瓶$488）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 5樓504號舖G Room Bar & Lounge

電話：2332 6662

網址：bit.ly/3ouVrjZ

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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