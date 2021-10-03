花茶｜蝶豆花茶　配龍井茉莉口感較佳　孕婦糖尿病患者忌飲

蝶豆花（Butterfly Pea）茶的紫藍色夢幻十足，近年吸引不少女士熱捧，究竟蝶豆花茶有什麼功效？什麼人不宜飲蝶豆花茶？

蝶豆花茶功效？

有中醫指出，中醫學上不會用蝶豆花作處方。蝶豆花富含花青素，遇熱會產生顏色變化，是天然色素，可用於衣服、糕點染色，常見於東南亞地區。從中醫學角度，蝶豆花屬於芳香花朵，大部分花都有芳香油，令人放鬆鎮靜，功效跟一般花茶（如玫瑰花、洛神花）差不多。蝶豆花對紓緩眼睛疲勞會有一些幫助，因為花茶芳香油可助通五竅（眼耳鼻口咽喉）；而顏色香味可令人開心，有助放鬆紓緩情緒。

什麼人不宜飲？

中醫提醒，以下幾類人不適宜飲用或要慎飲蝶豆花茶：

1. 糖尿病患者：研究稱花青素會提升胰島素，對於血糖低人士，愈飲傷害性愈大，因此糖尿病人飲用前一定要諮詢醫生。

2. 孕婦、經痛女士忌服。月經量多者亦要慎用。

3. 容易出血、血虛人士、準備做手術、心臟病人：有研究稱蝶豆花有少少抗凝血作用，容易出血、血虛人士、準備做手術者皆不宜，心臟病人、血壓、血糖不穩定者，慎服。

4. 更年期婦女：更年期婦女因荷爾蒙變化，或出現月經紊亂等，要慎飲花茶。

飲用分量有沒有限制？

除了上述幾類不宜飲用者外，一般人飲少少無妨，可用3至5克焗水飲用，可沖兩次，忌多飲，建議一杯起兩杯止。

蝶豆花茶配搭之選？

蝶豆花泡茶配什麼最好？中醫推介，蝶豆花可配新鮮龍井或茉莉一起飲。蝶豆花內的花青素遇熱酸鹼度提升，若有茶作平衡，可減低「口寡」感覺，飲用後會舒服些，口感較佳。

材料：乾品蝶豆花3-5克、新鮮龍井或茉莉，分量1比1較好

製法：可用茶包袋裝材料，以攝氏70度熱水焗5-10分鐘，取出茶包可飲用。

小貼士：花茶勿浸太久，焗茶時可放進茶包袋，方便取出。飲用分量不宜多，建議一杯起兩杯止。

資料來源：明報、香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑

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