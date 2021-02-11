Anson Lo盧瀚霆@MIRROR X Calvin Klein　10廣告照或騷肌或型格

Calvin Klein聯乘MIRROR成員，以Anson Lo (盧瀚霆) 及 Anson Kong (江𤒹生，AK) 帶頭拍攝2021年秋冬經典產品系列廣告照片，盡顯品牌風格。是次亦為Anson Lo及Anson Kong的首個內褲廣告，展現健美肌肉。［Anson Kong X Calvin Klein 10廣告照］

Anson Lo配搭Calvin Klein最新秋冬產品系列，包括Calvin Klein Underwear飾有品牌標誌褲頭的Modern Cotton內褲，提供柔軟彈性棉質款式，以及Modern Structure推出製造過程符合永續精神的款式，剪裁簡約流麗。Calvin Klein Jeans系列中，有再度回歸的90年代的直腳牛仔褲，復古款式結合有機牛仔布料，減少印染過程的耗水量。廣告照片已於網站、社交媒體、大型戶外廣告板展示。

在Calvin Klein指定香港專門店及網上商店，購買任何單品滿$1000，可獲得Calvin Klein限量版Anson Lo或Anson Kong專屬用色手帶連珍藏版照片一套。限量禮品數量有限，送完即止。

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呂爵安Edan@MIRROR、魏浚笙Jeffrey Ｘ Gucci Gucci 100期間限定店@海港城

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