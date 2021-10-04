純素下午茶｜土生花 X Green Beauty Lab　歎下午茶可獲指甲凝膠

韓式素菜食府「土生花」聯乘純素美甲店Green Beauty Lab，即日至11月30日推出每日限量供應10份的「Beyond Vegan-Autumn」下午茶。下午茶以兩層木盒承載，鹹甜點包括：韓國飯卷丶高麗菜卷配秘製麵豉醬丶酥炸時令野菜、韓式漬物飯團、韓國傳統冬甩、麵豉貝殼蛋糕、韓式麻糬丶韓國富有柿合桃卷及韓式合桃撻。隨餐附韓式花茶或可加48元享用韓式無酒精雞尾酒。惠顧下午茶可獲Green Beauty Lab「ROMANTIQUE」系列指甲凝膠1支（先到先得，送完即止），以及「Green Beauty Lab」網店換領券1張。

土生花 X Green Beauty Lab「Beyond Vegan-Autumn」下午茶

供應期：即日至11月30日

供應時間：每日3:30pm-6:00pm

價錢：兩位$498（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA7樓704號舖土生花

查詢電話：2389 9588

註：資料及價錢以餐廳公布為準

其他下午茶情報：

梅艷芳主題下午茶@尖沙嘴1881 ODEA

GLYCEL X 九龍東皇冠假日酒店 歎下午茶獲贈護膚品

HABA X 帝京酒店 歎日式下午茶贈護膚品

秋日和風下午茶@K11 MUSEA Artisan Lounge 全日供應

港式秋日下午茶@尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳

和風下午茶@馬哥孛羅香港酒店

Benefit X AMMO粉紅下午茶 送眉妝小套裝

su:m37˚ X 九龍香格里拉

Miffy主題下午茶@MiFFY CAFE期間限定店@K11 Art Mall

外賣自取下午茶｜榴槤主題下午茶@銅鑼灣如心酒店

Tiffany Blue Box Cafe三層架下午茶

早午餐之選｜龍逸軒任點任食點心Brunch X 倚窗閣自助甜品@九龍酒店 平日限定供應

更多下午茶情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm