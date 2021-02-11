好去處｜Monchhichi馬戲團@MOKO新世紀廣場　3大造型打卡位　市集設特色美食精品

Monchhichi首次化身馬戲團角色，即日起至24日登陸MOKO新世紀廣場！打卡位包括位處中庭、身穿燕尾服的Monchhichi魔術師；位於L1長廊的3個Monchhichi雜技員；以及於L4現身、手拿爆谷雪糕的2個Monchhichi粉絲團。商場中庭更設「Monchhichi馬戲團精品及美食市集」，有多款特別版公仔及期間限定的精品及食品。

「Monchhichi馬戲團精品及美食市集」

日期：即日至10月24日

時間：上午10時至晚上10時

地點：旺角MOKO新世紀廣場中庭

網址：www.moko.com.hk

註：一切資料以主辦方公布為準

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