好去處｜東京殘奧香港代表團回顧展@荷里活廣場　殘奧運動員獎牌及戰衣免費睇

「東京2020殘疾人奧運會 香港代表團精彩回顧展」@鑽石山荷里活廣場：硬地滾球銅牌得主梁育榮（左），以及游泳運動員張可盈（右）早前到場參觀展覽。（圖片由相關機構提供）

香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會與荷里活廣場共同主辦的「東京2020殘疾人奧運會 香港代表團精彩回顧展」，由即日至10月14日舉行，展出逾20件珍貴展品。是次展覽除了讓公眾加深對殘奧運動員認識外，更會展示運動員出戰裝備，包括勇奪羽毛球男單WH2級銅牌的陳浩源所穿的比賽服飾及輪椅，以及馬術代表謝佩婷參加混合I級盛裝舞步個人賽穿著的正式服裝等，鼓勵大眾繼續支持香港運動員。

「東京2020殘疾人奧運會 香港代表團精彩回顧展」@鑽石山荷里活廣場

日期：即日至10月14日

時間：11am-9pm

地點：鑽石山龍蟠街3號鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場（鑽石山站C2出口）

註：一切資料以主辦方公布為準

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