消費券商場優惠｜利園區電子消費滿指定金額 可換$7000禮券組合
文章日期：2021年10月06日
電子消費券第二期已發放，利園區推出「秋日尊貴消費禮遇」，市民電子消費滿指定金額，可憑最多2張即日單據，換領最高$7000電子優惠禮券組合，及／或咖啡、美酒、大閘蟹等禮券，多買多賞。數量有限，先到先得，換完即止。
秋日尊貴消費禮遇@利園區
換領日期：即日起至10月17日
換領時間：上午11時至晚上10時30分
換領地點：利園一期地下、希慎廣場一樓及利舞臺廣場一樓的禮賓部
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