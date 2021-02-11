消費券商場優惠｜如心廣場、希爾頓中心、粉嶺名都等華懋集團7個商場 電子消費滿$100可抽獎 頭獎e-POWER新世代汽車
文章日期：2021年10月06日
電子消費券第二期已經發放，華懋集團商場推出「消費大抽獎」，市民即日至11月14日在華懋集團旗下7個商場（荃灣如心廣場一期及二期、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、沙田好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心），單一電子消費滿$100或以上，並於消費交易日起5天內登入活動網頁及上載單據，可參加抽奬。頭獎幸運兒將獲得價值逾22萬元的日產e-POWER新世代汽車，其他獎品包括至尊遊艇一日遊、維港直升機體驗等。每單一消費最多可獲20個抽奬機會，消費愈多，中奬機會愈大。
消費大抽獎@華懋集團商場
截止登記：11月19日晚上11時59分
抽獎日期：11月30日
公布結果：12月8日在如心廣場網站公布
參加資格：持有香港居民身分證，並於11月14日或之前已年滿18歲
參與商場：荃灣如心廣場一期及二期、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、沙田好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心
註：商場優惠詳情以主辦方最新公布為準
消費券商場／商戶優惠 相關資訊：
荃灣廣場 10月1日起消費滿指定金額 換$100-$1500商場贈券
東港城、上水廣場、北角匯等12個新地商場 10月1日單日消費滿$1000賞$1000禮券組合
沙田新城市廣場推加倍賞 消費3000元可獲600元商戶購物消費券
屯門市廣場、奧海城、荃新天地等8個信和商場 10月1日起八達通消費滿300元賞現金券
大埔新達廣場 10月1日起周末假期消費滿$2000換$100優惠券
荷里活廣場 周五周末假期消費滿$1200 可換$200優惠券
黃埔天地 周末假期消費滿$300可換$50現金券 滿$1000可換$300現金券
深水埗V Walk、屯門V city 10月1-3日會員消費滿$2000可獲$2200禮券
電子消費券第二期 相關資訊：
10月1日起發放 八達通用戶領2000元 支付寶、Tap＆Go、WeChat Pay用戶領3000元【實用資訊一覽】
消費券超市／商戶優惠 實用資訊：
惠康或Market Place購現金券 滿500元送20元現金券
city'super購物禮券買滿1000元 送100元電子禮券
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm