消費券商場優惠｜如心廣場、希爾頓中心、粉嶺名都等華懋集團7個商場　電子消費滿$100可抽獎　頭獎e-POWER新世代汽車

電子消費券第二期已經發放，華懋集團商場推出「消費大抽獎」，市民即日至11月14日在華懋集團旗下7個商場（荃灣如心廣場一期及二期、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、沙田好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心），單一電子消費滿$100或以上，並於消費交易日起5天內登入活動網頁及上載單據，可參加抽奬。頭獎幸運兒將獲得價值逾22萬元的日產e-POWER新世代汽車，其他獎品包括至尊遊艇一日遊、維港直升機體驗等。每單一消費最多可獲20個抽奬機會，消費愈多，中奬機會愈大。

消費大抽獎@華懋集團商場

截止登記：11月19日晚上11時59分

抽獎日期：11月30日

公布結果：12月8日在如心廣場網站公布

參加資格：持有香港居民身分證，並於11月14日或之前已年滿18歲

參與商場：荃灣如心廣場一期及二期、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、沙田好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心

註：商場優惠詳情以主辦方最新公布為準

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