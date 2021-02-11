消費券商場優惠｜銅鑼灣時代廣場電子消費滿$2000換美食優惠券 facebook答問題或獲city'super $100禮券
文章日期：2021年10月06日
電子消費券第二期已發放，銅鑼灣時代廣場聯同30多間餐廳或食肆，即日起推出「獵食時代It's Tasty Time」餐飲推廣活動，包括電子消費滿指定金額換美食優惠券，以及facebook答問題有機會換領$100購物禮券一張。
獵食時代It's Tasty Time@時代廣場
獎賞一：消費換領獎賞
在銅鑼灣時代廣場即日電子消費滿指定金額，憑最多3張不同商戶單據（其中一張需為指定食肆商戶單據），並登記成為「Happy Rewards會員」，可換領$50美食優惠券或KITKAT高級系列Chocolatory。
消費$1000或以上：可換領KITKAT高級系列Chocolatory兩條
消費$2000或以上：可換領$50美食優惠券一張
換領日期：即日至10月24日
換領時間：中午12時至晚上10時
換領地點：銅鑼灣時代廣場5樓換領專櫃
獎賞二：有獎問答遊戲
市民在時代廣場facebook觀看「獵食時代It'sTasty Time」宣傳片，並參加全城勁猜Hazel情歸何處有獎問答遊戲，有機會換領時代廣場city'super $100購物禮券一張，名額300個。
參加日期：即日至10月15日
註：商場優惠詳情以主辦方最新公布為準
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