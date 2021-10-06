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著數情報｜實惠周年賞大減價　家品低至三折　家俬低至五折

文章日期：2021年10月06日

實惠Pricerite慶祝35周年，即日至10月14日舉辦Pricerite實惠「周年賞」。是次活動推出多項購物禮遇，多款家俬家品、大小家電均以震撼價發售，精選家品/家電/食品低至三折，精選家俬低至五折。家品部/家俬部於活動期間分別推出「限定激減優惠」，家俬部更推出高達$6500的即減優惠。同時，Pricerite實惠提供彈性分單服務，助顧客用盡消費券。除了消費券，顧客選用DBS信用卡亦可享有高達$360折扣優惠。至於網店及手機APP，優惠與門市同步之餘亦有獨家激抵優惠，而且更會聯同網店物流合作伙伴Zeek推出精彩神秘優惠，購買指定產品可享免運費送貨到家。

Pricerite實惠「周年賞」

日期：即日至10月14日

地點：全線分店、網店、手機APP

網址：www.pricerite.com.hk

註：優惠詳情以主辦方最新公布為準

消費券超市／商戶優惠 實用資訊：

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著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm

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