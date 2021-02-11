消費券商場優惠｜D2 Place電子消費滿400可換$50現金券
文章日期：2021年10月06日
電子消費券第二期已發放，荔枝角D2 Place推出「賞！我都好想！」消費回贈計劃，市民即日至10月31日在D2 Place，電子消費滿$400，即日憑最多2張不同商戶單據，可免費換領$50現金券一張或PowerPlay Arena電子遊戲代幣60個；消費滿$300，可換Tiny城市合金車仔一架。名額有限，換完即止。
賞！我都好想！@D2 Place
換領日期：即日起至10月31日
換領時間：中午12時至晚上9時
換領地點：D2 Place一期地下辦公室大堂顧客服務處（HK$50現金券/Tiny城市合金車仔）；D2 Place二期3樓（Powerplay Arena電子遊戲代幣60個）
註：商場優惠詳情以主辦方最新公布為準
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