消費券商場優惠｜D2 Place電子消費滿400可換$50現金券

賞！我都好想！@D2 Place（圖片由相關機構提供）

電子消費券第二期已發放，荔枝角D2 Place推出「賞！我都好想！」消費回贈計劃，市民即日至10月31日在D2 Place，電子消費滿$400，即日憑最多2張不同商戶單據，可免費換領$50現金券一張或PowerPlay Arena電子遊戲代幣60個；消費滿$300，可換Tiny城市合金車仔一架。名額有限，換完即止。

賞！我都好想！@D2 Place

換領日期：即日起至10月31日

換領時間：中午12時至晚上9時

換領地點：D2 Place一期地下辦公室大堂顧客服務處（HK$50現金券/Tiny城市合金車仔）；D2 Place二期3樓（Powerplay Arena電子遊戲代幣60個）

註：商場優惠詳情以主辦方最新公布為準

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