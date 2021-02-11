7-11著數情報‧7仔雪糕優惠｜7-Eleven買Haagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5杯 電子優惠券加$15買第6杯【附優惠券連結】
文章日期：2021年10月06日
7-Eleven便利店今日（10月6日）起至10月10日推出Haagen-Dazs雪糕優惠，可以$100購買任何Haagen-Dazs迷你雪糕杯5杯，用電子優惠券【下載優惠券連結：bit.ly/3hBFp3Q】加$15可買第6杯。優惠包括Haagen-Dazs全新扭紋脆脆系列，將士多啤梨、呍呢嗱、抹茶三款經典口味，各自與朱古力味混合，再拌入濃厚朱古力軟心醬及薄脆朱古力碎。
7-Eleven X PayMe消費回贈
另外，即日至10月31日，在7-Eleven單一消費滿$10元或以上並用PayMe付款，即時享有回贈$3。（優惠條款詳情請參閱店內宣傳品）
7-Eleven便利店 其他情報：
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消費券超市優惠：
惠康或Market Place購現金券 滿500元送20元現金券
購city'super購物禮券滿1000元 獲贈100元電子禮券
消費券商場優惠：
荃灣廣場 10月1日起消費滿指定金額 換$100-$1500商場贈券
東港城、上水廣場、北角匯等12個新地商場 10月1日單日消費滿$1000賞$1000禮券組合
美麗華商場10月「好賞星期天」 消費滿$500最高賞$1000禮券組合
沙田新城市廣場推加倍賞 消費3000元可獲600元商戶購物消費券
屯門市廣場、奧海城、荃新天地等8個信和商場 10月1日起八達通消費滿300元賞現金券
大埔新達廣場 10月1日起周末假期消費滿$2000換$100優惠券
荷里活廣場 周五周末假期消費滿$1200 可換$200優惠券
黃埔天地 周末假期消費滿$300可換$50現金券 滿$1000可換$300現金券
深水埗V Walk、屯門V city 10月1-3日會員消費滿$2000可獲$2200禮券
HomeSquare精選$3000優惠組合 低至31折買家品電器
電子消費券第二期 相關資訊：
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