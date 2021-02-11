10月生日食肆優惠：百樂酒店‧半島酒店‧燒肉臻‧大將Taisyou‧FunFun串串鍋‧龍鼓灘海邊BBQ
文章日期：2021年10月06日
10月生日有優惠！不少酒店、食肆為壽星仔、女提供優惠，包括：百樂酒店Park café、半島酒店、The Mira WHISK、皇家太平洋酒店柏景餐廳、The Tiffany Blue Box Cafe、燒肉臻Yakiniku Shin、城景國際酒店、大將Taisyou、FunFun串串鍋、藝術中心Assaggio Trattoria Italiana、龍鼓灘海邊BBQ等。
10月生日部分食肆優惠：
．香港百樂酒店Park café@尖沙嘴
凡4位或以上惠顧，一名當月的生日之星可免費享用自助餐一次，同行賓客可享八五折優惠；於自助晚餐時段，Park café會免費送上指定生日蛋糕。適用於一天前預訂，並聯絡餐廳職員以作安排。
．香港半島酒店@尖沙嘴
每名生日之星於生日當天惠顧大堂茶座晚市套餐2位或以上，即可享生日蛋糕一個；而每名生日之星於生日當天惠顧大堂茶座晚市套餐4位或以上，即可享1位免費及獲贈生日蛋糕一個。
．The Mira WHISK@尖沙嘴
生日之星於生日一周內與朋友同行，可獲贈汽酒乙杯及生日蛋糕乙個。優惠只適用於惠顧周一至日的晚餐，包括公眾假期。須於最少一日前預訂，並於訂座時說明「Birthday Celebration」。
．皇家太平洋酒店柏景餐廳@尖沙嘴
生日之星於生日月內惠顧自助午餐、周末自助早午餐或自助晚餐，即可享免費生日蛋糕一個。
． The Tiffany Blue Box Cafe@尖沙嘴
於The Tiffany Blue Box Cafe慶祝生日，可享一份迷你Blue Box Cake，蛋糕造型彷如 Tiffany & Co.的經典禮物盒，為好友或摯愛送上甜蜜祝福。可致電2362 9828在生日當月預訂。
．燒肉臻Yakiniku Shin@尖沙嘴
壽星在生日月份可獲贈300ml清酒一瓶。
．城景國際酒店—海膽‧鮑魚‧海鮮自助晚餐@油麻地
可於生日正日以及前後3天享生日蛋糕半磅。
．大將Taisyou@將軍澳
4位成人到大將慶祝生日，壽星生日正日可享免費，生日月份有半價優惠。優惠只適用於晚市堂食時段。
．FunFun串串鍋@旺角
生日優惠四人同行一人免費（適用於生日前後7天，只限晚市）。
．灣仔藝術中心Assaggio Trattoria Italiana
現凡四位或以上，經網站內的表格預訂Assaggio晚市時段慶祝生日，可免費獲Tiramisu慶祝杯一客（價值188元）。
．龍鼓灘海邊BBQ
生日之星可免入場費，並可獲贈送生日卡一張、即影即有拍攝一次、生日歌曲點播一次等。
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