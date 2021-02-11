10月生日食肆優惠：百樂酒店‧半島酒店‧燒肉臻‧大將Taisyou‧FunFun串串鍋‧龍鼓灘海邊BBQ

10月生日有優惠！不少酒店、食肆為壽星仔、女提供優惠，包括：百樂酒店Park café、半島酒店、The Mira WHISK、皇家太平洋酒店柏景餐廳、The Tiffany Blue Box Cafe、燒肉臻Yakiniku Shin、城景國際酒店、大將Taisyou、FunFun串串鍋、藝術中心Assaggio Trattoria Italiana、龍鼓灘海邊BBQ等。

10月生日部分食肆優惠：

．香港百樂酒店Park café@尖沙嘴

凡4位或以上惠顧，一名當月的生日之星可免費享用自助餐一次，同行賓客可享八五折優惠；於自助晚餐時段，Park café會免費送上指定生日蛋糕。適用於一天前預訂，並聯絡餐廳職員以作安排。

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．香港半島酒店@尖沙嘴

每名生日之星於生日當天惠顧大堂茶座晚市套餐2位或以上，即可享生日蛋糕一個；而每名生日之星於生日當天惠顧大堂茶座晚市套餐4位或以上，即可享1位免費及獲贈生日蛋糕一個。

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．The Mira WHISK@尖沙嘴

生日之星於生日一周內與朋友同行，可獲贈汽酒乙杯及生日蛋糕乙個。優惠只適用於惠顧周一至日的晚餐，包括公眾假期。須於最少一日前預訂，並於訂座時說明「Birthday Celebration」。

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．皇家太平洋酒店柏景餐廳@尖沙嘴

生日之星於生日月內惠顧自助午餐、周末自助早午餐或自助晚餐，即可享免費生日蛋糕一個。

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． The Tiffany Blue Box Cafe@尖沙嘴

於The Tiffany Blue Box Cafe慶祝生日，可享一份迷你Blue Box Cake，蛋糕造型彷如 Tiffany & Co.的經典禮物盒，為好友或摯愛送上甜蜜祝福。可致電2362 9828在生日當月預訂。

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．燒肉臻Yakiniku Shin@尖沙嘴

壽星在生日月份可獲贈300ml清酒一瓶。

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．城景國際酒店—海膽‧鮑魚‧海鮮自助晚餐@油麻地

可於生日正日以及前後3天享生日蛋糕半磅。

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．大將Taisyou@將軍澳

4位成人到大將慶祝生日，壽星生日正日可享免費，生日月份有半價優惠。優惠只適用於晚市堂食時段。

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．FunFun串串鍋@旺角

生日優惠四人同行一人免費（適用於生日前後7天，只限晚市）。

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．灣仔藝術中心Assaggio Trattoria Italiana

現凡四位或以上，經網站內的表格預訂Assaggio晚市時段慶祝生日，可免費獲Tiramisu慶祝杯一客（價值188元）。

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．龍鼓灘海邊BBQ

生日之星可免入場費，並可獲贈送生日卡一張、即影即有拍攝一次、生日歌曲點播一次等。

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