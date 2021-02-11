Klook著數情報｜Klook Staycation 10月6日10pm搶迪士尼酒店海景住宿+雙人早餐低至$1889【附連結及詳情】

Klook Staycation「STAY得筍」優惠，今晚（10月6日）10時將推出香港迪士尼樂園酒店童話式住宿優惠，每晚只需$1889起（原價：$2317起）即可入住海景陽台客房，連雙人精選早餐，人均低至＄945起。首100名訂房住客更可獲價值$250的香港迪士尼限量版福袋。客人入住期間有機會與迪士尼朋友見面，以及享用室外泳池。另外更有限時1折優惠，有機會以低至$189優惠價入住。

Klook獨家優惠：香港迪士尼樂園酒店童話式住宿優惠[優惠詳情]

優惠1.香港迪士尼樂園酒店住宿連雙人精選早餐

● 逢星期一至四：HK$1889

● 逢星期五至日：HK$2119（10月9、17、24日除外）

限時優惠開賣日期：2021年10月6日晚上10時至10月19日，入住日期：2021年10月7日至12月9日

優惠2. 國賓廳客房 + 享用國賓廳會客常設免費餐飲服務

每晚只需HK$2992起（原價：HK$4070起）即可入住國賓廳客房，連無限進出國賓廳會客室，並享用餐點及參與國賓廳兒童活動，包括睡寶寶故事時間及與迪士尼朋友見面。首50名訂房住客可獲價值HK$250的香港迪士尼限量版福袋。入住期間可免費專享房內迷你酒吧及享用室外泳池。

● 逢星期一至四：HK$2992

● 逢星期五至日：HK$3080（10月9,17,24日除外）

限時優惠開賣日期：10月6日晚上10時至10月19日，入住日期：10月7日至12月9日

Klook優惠詳情：bit.ly/3Dlu68p

註：優惠如有更改以相關機構公布為準

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