南瓜食譜：南瓜忌廉湯、芝士杞子焗番薯南瓜
文章日期：2021年10月07日
南瓜營養豐富又美味。以下兩個南瓜食譜，大家不妨試試：
‧南瓜忌廉湯（2人分量）
材料：
南瓜 半個
洋葱 半個
脫脂雞湯 150毫升
低脂忌廉 適量
熱湯製法：
1. 南瓜蒸熟，切成小件，備用。
2. 洋葱切粒，下鍋加少許油炒至半熟，再加入南瓜快炒。
3. 把南瓜和洋葱放入攪拌器，加入雞湯和水，打至幼滑。
4. 倒進鍋子裏，加入忌廉，用慢火煮沸即成。
凍湯製法：
1-3.做法跟熱湯相同。
4. 倒進鍋子裏，加入忌廉，放進雪櫃約2小時，即成。
‧芝士杞子焗番薯南瓜（2人分量）
材料：
韓國南瓜 110克（數量視乎品種大小）
日本番薯 60克（數量視乎品種大小）
杞子 10粒
車打芝士碎 20克（可用片裝切碎）
水牛芝士碎 20克（可用片裝切碎）
雜果仁 30克
橄欖油 少許
鹽 適量
黑椒 適量
雜香草 適量
製法：
1. 預熱焗爐250度。
2. 杞子洗淨，放水中浸軟約10分鐘，備用。
3. 南瓜去籽去皮、番薯洗淨，切成約3毫米厚的薄片，備用。
4. 焗盤鋪上錫紙，留意錫紙長度需要足以摺成密封狀。
5. 南瓜、番薯排在錫紙上，加入杞子，下鹽、黑椒和雜香草調味，灑上橄欖油。
6. 將錫紙蓋上，摺成密封狀，放入焗爐，焗10分鐘，焗製期間將雜果仁壓碎。
7. 取出焗盤，打開錫紙，加入車打、水牛芝士碎和雜果仁碎。
8. 毋須蓋上錫紙，放入焗爐再焗5分鐘。
9. 烤至果仁金黃、芝士融化即成。
資料來源：明報、註冊營養師周詠苑、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩
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