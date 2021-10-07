南瓜食譜：南瓜忌廉湯、芝士杞子焗番薯南瓜

南瓜營養豐富又美味。以下兩個南瓜食譜，大家不妨試試：

‧ 南瓜忌廉湯（2人分量）

材料：

南瓜 半個

洋葱 半個

脫脂雞湯 150毫升

低脂忌廉 適量

熱湯製法：

1. 南瓜蒸熟，切成小件，備用。

2. 洋葱切粒，下鍋加少許油炒至半熟，再加入南瓜快炒。

3. 把南瓜和洋葱放入攪拌器，加入雞湯和水，打至幼滑。

4. 倒進鍋子裏，加入忌廉，用慢火煮沸即成。

凍湯製法：

1-3.做法跟熱湯相同。

4. 倒進鍋子裏，加入忌廉，放進雪櫃約2小時，即成。

‧ 芝士杞子焗番薯南瓜（2人分量）

材料：

韓國南瓜 110克（數量視乎品種大小）

日本番薯 60克（數量視乎品種大小）

杞子 10粒

車打芝士碎 20克（可用片裝切碎）

水牛芝士碎 20克（可用片裝切碎）

雜果仁 30克

橄欖油 少許

鹽 適量

黑椒 適量

雜香草 適量

製法：

1. 預熱焗爐250度。

2. 杞子洗淨，放水中浸軟約10分鐘，備用。

3. 南瓜去籽去皮、番薯洗淨，切成約3毫米厚的薄片，備用。

4. 焗盤鋪上錫紙，留意錫紙長度需要足以摺成密封狀。

5. 南瓜、番薯排在錫紙上，加入杞子，下鹽、黑椒和雜香草調味，灑上橄欖油。

6. 將錫紙蓋上，摺成密封狀，放入焗爐，焗10分鐘，焗製期間將雜果仁壓碎。

7. 取出焗盤，打開錫紙，加入車打、水牛芝士碎和雜果仁碎。

8. 毋須蓋上錫紙，放入焗爐再焗5分鐘。

9. 烤至果仁金黃、芝士融化即成。

資料來源：明報、註冊營養師周詠苑、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩

南瓜實用資訊：

南瓜護眼‧護膚‧助通便 烹煮記得落油快炒【附揀靚南瓜貼士】

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm