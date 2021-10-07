南瓜｜南瓜護眼護膚助通便　烹煮記得落油快炒【附揀靚南瓜貼士】

南瓜有益健康，究竟南瓜有什麼營養價值？南瓜食得多皮膚會變黃？如何烹煮最好？以下是註冊營養師介紹南瓜的益處。

南瓜的營養價值

‧護眼

南瓜含豐富胡蘿蔔素，胡蘿蔔素內含的葉黃素，可以幫助眼睛抵抗手機、電腦等電子儀器發出的藍光，有助預防黃斑點病變；胡蘿蔔素亦含抗氧化營養素，有助抵禦自由基對眼睛的傷害，保護視力。

‧護膚、保護上呼吸道

進食南瓜後，身體會將胡蘿蔔素轉化維他命A，有助平衡皮膚油脂分泌，保持皮膚健康；以及保護上呼吸道（鼻腔、喉嚨、氣管位置），阻止細菌和病毒入侵。

‧助通便、防高血壓

南瓜跟一般蔬菜同樣含豐富纖維，有助保持腸道健康和排便；南瓜的鉀含量高，有助預防高血壓。

南瓜的烹煮

南瓜營養豐富，如何烹煮最好？如果想更有效地吸收南瓜中的胡蘿蔔素，記得要落油煮！

由於胡蘿蔔素為脂溶性維他命，相比起蒸的方法，煮南瓜時加少許油快炒，對吸收當中的胡蘿蔔素最有幫助。

另外，南瓜會吸收高脂肉類的脂肪及油分，因此煮南瓜不宜配排骨、雞翼等高脂肉類，可以較低脂的肉類配搭，如雞胸肉、海鮮等。

南瓜知多啲

‧食得多皮膚變黃？

胡蘿蔔素可積累在人體的皮膚上，南瓜含豐富胡蘿蔔素，因此多吃含豐富胡蘿蔔素的食物，如南瓜、胡蘿蔔等，身體有機會積累過多胡蘿蔔素而令皮膚變黃，但對身體無害，在減少進食高胡蘿蔔素食物後，變黃的皮膚亦會恢復過來。

‧食南瓜有上限？

南瓜是蔬菜，基本上沒有攝取上限，一般可以根據衛生署「日日2（份水果）+3（份蔬菜）」的建議進食，每日可食半碗煮熟的南瓜（即1份蔬菜的分量）以及配搭2份不同種類的新鮮蔬菜。如果不想皮膚變黃，建議一星期食2至3餐高胡蘿蔔素食物，已經足夠攝取營養。

‧高血糖、糖尿病患者慎吃？

南瓜的碳水化合物含量在蔬菜中較高，高血糖、糖尿病患者，應留意進食分量，因為1碗南瓜的碳水化合物含量已經等於約1/3碗飯。舉例說，如果糖尿病人每一餐可進食1碗飯，而在該餐吃了1碗南瓜，就需要扣減1/3碗飯的分量。如有疑問，宜向醫生或營養師查詢。

南瓜營養成分（以1杯約240ml的南瓜蓉計算）

熱量 約49卡路里

碳水化合物 約12克

纖維 約2.7克

鉀 約564毫克

胡蘿蔔素 約14100 i.u.（國際單位）

資深家務助理導師教揀南瓜

市面上的南瓜大多為深黃色和綠色，挑選方法大致一樣，要揀靚南瓜，可留意以下4點：

揀靚南瓜4貼士

‧ 南瓜外表要完整有光澤，沒有斑點，沒有刮傷及破損的痕迹。

‧ 南瓜瓜皮要夠硬淨，愈硬的南瓜代表夠熟及香甜。

‧ 連瓜蒂的南瓜較好，瓜蒂要夠枯黃和乾燥。

‧ 南瓜拿起最好有點重量，可以用手輕拍一下，彈手的較靚。

資料來源：明報、註冊營養師（澳洲）周詠苑、資深家務助理導師張鳳娟

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