The history of Whoo后 X 蔡思韵：秘貼自生精華　健康美肌充滿能量

The history of Whoo推出升級版秘貼自生精華，延續產品一直沿用的皇室宮廷養顏秘方珍貴成分，升級研發追蹤及自我修復肌膚問題的重點成分──紫河秘丹，將原有配方精華主要成分增強10倍成就出「紫河秘貼複合物」，強化肌膚再生，延緩潛在肌膚老化問題，提升肌膚防禦力，健康美肌充滿能量。而演員蔡思韵（Cecilia）選擇使用秘貼自生精華，對抗未浮現的肌膚老化問題。

The history of Whoo更聯乘法國藝術家兼設計師Pierre Marie，為「12周年珍藏版」秘貼自生精華設計精緻禮盒，從韓國宮殿中具象徵性的圖案、奇珍異獸畫像中，創作出豐富多樣化的圖紋及裝飾，打造出禮盒標誌設計。禮盒以韓國經典建築為主體，揉合自家創作風格和獨特色彩，既保留宮庭氣質亦結合現代感，恍如韓國宮殿匯聚萬物的萬花筒。

秘貼自生精華禮盒（升級版秘貼自生精華 90ml、天氣丹華炫重生水 25ml、天氣丹華炫重生乳液 25ml、天氣丹華炫補養安瓶、天氣丹華炫重生泡沫潔面霜 50ml） $1320

秘貼宮廷盛宴套裝（升級版秘貼自生精華 90mlx2、秘貼自潤面霜 20ml） $2640

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