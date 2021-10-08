落雨防滑防跣貼士：留意鞋底坑紋、小心地滑、緊握扶手

落雨地面濕漉漉，要小心跣倒。落雨出門著什麼鞋可以防滑防跣？綜合資料，防跣宜留意以下事項。

慎防跣倒4貼士

1. 鞋底有明顯坑紋：選擇合適的鞋履，宜穿有明顯坑紋的鞋底，有助加強抓緊地面能力。根據職業安全健康局資料，聚氨脂（Urethane）和橡膠，比聚乙烯（Vinyl）和皮革做的鞋底，更具防滑功能；如物料呈微小細胞狀，防滑性能更勝一籌。

在濕漉漉的地面，鞋底宜有明顯橫向開口防滑條（cleat，又稱坑紋tread）。坑紋及分佈組成的大規模粗糙度 (macro-roughness) 有助加強抓緊地面能力。

2. 留意「小心地滑」：避行地面水窪；若看到「小心地滑」的警告牌，應倍加留神。在光滑地面走路，宜放慢腳步，不要行得太急。

3. 緊握扶手：行斜路或樓梯時，宜緊握扶手。

4. 輔助工具步行：如有需要，可使用拐杖等輔助工具步行。

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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