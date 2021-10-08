中醫提醒濕腳弊處多礙健康　落雨濕腳快抹乾【附哪類人不宜濕腳】

三陰交穴，是肝、脾、腎三條經絡的交匯處。（資料圖片）

落大雨易濕腳，若不盡快抹乾，有可能會影響健康。有中醫師提醒，腳踝關節附近不宜經常濕水，因為腳踝關節附近的三陰交穴，是肝、脾、腎三條經絡的交匯處，這三條經絡都不應濕水，否則因應上通下達的概念，寒氣會透過經絡走遍身體。他指出，長時間濕腳的6大弊處：

足部久濕6弊處

1. 足部歸腎經，長期濕腳會影響腎氣，風寒容易入腎，導致腎氣虛。

2. 皮膚有吸收能力，若腳部皮膚經常浸水，容易令風寒入裏，易患感冒。

3. 水屬寒，腳部久濕容易出現風濕。按風濕的定義：是風寒濕痺，寒濕浸淫腳踝處，水濕停滯而有礙氣血運行，導致局部氣血差；長期濕透腳掌會影響關節重墜，容易引致風濕關節痛。

4. 濕腳「輕則影響足患，重則帶入腎氣兼影響全身」，腎氣差則易致腳趾出現灰甲。

5. 足部長期濕水無助保暖，容易令下肢負重，影響步行抓着力變差，引致腳部冰冷、疲累、乏力、痠軟的情況。

6. 地面細菌多，而足部是最接近地面的部位，當多腳汗遇上多細菌時，容易增加腳部潰爛損傷機會。

哪類人尤其要避免濕腳？

身體虛弱、月經期間、較年長人士（50歲以上）、腰患人士、感冒患者、工作時需長時間濕腳（如從事魚檔、廚房人士）、計劃生育的女士等，都要多加留意。濕腳後最好盡快抹乾雙腳、穿着有助吸汗的襪子、做好足部保暖、養好腸胃，否則會較易風寒入裏、腎虛、腳部冰冷乏力、出現灰甲。

資料來源：明報、香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑

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