寒露．二十四節氣｜寒露飲食宜滋陰養肺　中醫介紹柔潤4食材【短片】

二十四節氣的寒露代表深秋來到，中醫建議飲食以柔潤為主，可多進食甘味、淡味及滋潤的食物。（Canva圖片/明報製圖）

二十四節氣的寒露代表深秋來到，註冊中醫胡玘君表示，此時香港中午氣溫仍然較高，早晚稍涼。秋天屬肺經，肺經與皮膚相表裏，加上燥邪當道，肺燥會引起燥咳及皮膚乾燥等問題，因此飲食以柔潤為主，多吃甘、淡味及滋潤的食物，滋陰養肺，例如蜂蜜、梨、柿、銀耳、豆漿、菇菌，亦宜少食辛辣食物如辣椒、生薑、葱、蒜類等。胡玘君介紹適合寒露進食的4種食材。

寒露柔潤4食材

1. 柿：味甘、澀，性寒，能潤肺清熱及止咳，尤其適合陰虛內熱、口乾舌燥及煩渴的人。柿子不宜與雪梨及蟹同食，因3種食物皆屬寒涼，同時進食或同日進食容易導致肚瀉。體質較寒、有寒咳，或易過敏者則未必適合進食，須多加留意。

2. 花生：味甘性平，入肺經、脾經，具潤肺和胃、止咳利尿，以及紓緩久咳和秋燥的功效。若脾胃本身較虛弱，直接吃花生可能會「頂胃」，消化不良，此時較適合用花生煲湯，能潤肺。體寒濕滯及腸滑便泄者不宜進食。

3. 胡蘿蔔／甘筍：中醫角度來說，胡蘿蔔和甘筍功效相若，味甘性平，能潤燥明目、健脾化滯，一年四季適用，秋天尤其適合，胡蘿蔔味道較甘筍鮮甜，因此較常用來煲湯。胡蘿蔔亦有「小人參」之稱，一般人可食用。留意胡蘿蔔和甘筍毋須每日食，食過量會令體內胡蘿蔔素過多，令皮膚顏色變得偏橙紅。

4. 海帶：味鹹性寒，無毒，入肝、脾經，能清熱利水、軟堅消癭（幫助軟化或治療體內堅硬物如硬塊、癭病等）和止血。海帶雖然偏寒，但因每次使用的分量少，一般人可食用，除了本身對海帶敏感的人，高血壓患者宜先諮詢醫生。

備註：各人體質不同，如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。

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圖文：何芍盈

影片：劉澤浩

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