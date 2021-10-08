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韓國香印提子下午茶@沙田凱悅　香印粉絲之選｜OL閨蜜下午茶之選

文章日期：2021年10月08日

香港沙田凱悅酒店咖啡廳聯乘韓國農水產食品流通公社，10月8日起推出期間限定「韓國香印提子下午茶」，以「姬香公主」香印提子炮製一系列鹹甜點，包括：香印提子香檳慕絲、香印提子白朱古力奶凍、香印提子吉士撻、香印提子雲石芝士蛋糕、香印提子綠茶忌廉卷、香印提子奶凍、焗香印提子鮮蝦接骨木花忌廉撻、香印提子忌廉芝士三文治、脆炸魚柳配他他汁、鬆餅配牛油忌廉和草苺醬。顧客另可加錢配香印提子特飲。［菜單

韓國香印提子下午茶@沙田凱悅酒店咖啡廳

供應期：10月8日起

供應時間：星期一至五 下午3時至5時

價錢：兩位用$468（另設加一服務費）

地址：沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店大堂咖啡廳

查詢電話：3723 7952

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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