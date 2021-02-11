10月生日玩樂優惠：迪士尼、海洋公園、昂坪360、天際100

10月生日玩樂有優惠，包括主題樂園迪士尼及海洋公園，觀光的昂坪360、天際100。

．迪士尼酒店

由即日起至2021年12月30日#預訂迪士尼酒店生日禮遇，並於生日正日入住，標準客房連指定晚餐（兩位）2282元起，生日賓客免費獲贈1日門票一張（價值639元）。現凡惠顧「香港居民尊享: 迪士尼酒店生日禮遇」，免費獲贈別出心裁的蛋糕造形毛巾及生日卡。

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．海洋公園

本港居民凡出示香港身分證明文件或香港出生證明書，可於生日當天免費遊覽海洋公園。

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．昂坪360

香港居民於生日當天出示香港身分證，可以免費乘坐來回昂坪纜車（標準車廂），並可以8折購買最多3張即日來回纜車門票（標準車廂）。

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．天際100（sky100）

香港居民於生日月份內，只需帶同一名親友並以生日同行優惠（即5折優惠）購買門票後，生日訪客可免費換領標準門票入場，同行親友5折優惠名額最多3名。折扣後：成人標準門票為99元，小童或長者為64元。

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．大富翁夢想世界主題館

於生日當月到位於山頂廣場的大富翁夢想世界主題館，可憑藉香港身分證件，享受免費入場優惠。生日訪客需帶同最少一名親友以生日同行8折優惠購買成人門票。

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註：資料及價錢以主辦方公布為準

10月生日食肆優惠：百樂酒店‧半島酒店‧燒肉臻‧大將Taisyou‧FunFun串串鍋‧龍鼓灘海邊BBQ