Jisoo@Blackpink x Dior Beauty：化妝品清單公開　塑造巴黎時裝周迷人妝容

Dior Beauty公開韓國女團Blackpink成員Jisoo出席2022春夏時裝周時的化妝品清單。（圖片由相關機構提供）

Dior Beauty公開韓國女團Blackpink成員Jisoo出席2022春夏時裝周時的化妝品清單。（圖片由相關機構提供）

韓國女團Blackpink成員Jisoo是Dior品牌大使，她日前出席2022春夏時裝周，以淡粉色系妝容亮相。Dior Beauty公開Jisoo妝容的化妝品清單，讓大家都可以塑造迷人妝容。

底妝：

‧恆久貼肌亮澤粉底液——SPF35 PA++，含三色堇萃取物，打造亮澤妝感同時有助保濕。（$520）

‧恆久貼肌修飾遮瑕膏——10款色調適合各種膚色，可用於提亮或遮瑕。（$360）

眼妝：

‧豐彩終極提升捲曲睫#090——彎形刷頭設計，含棉蜜成分，有助修護及軟化睫毛。（$330）

‧高級訂製五色眼影#649——有啞緻、緞光、珠光、金屬及閃爍質感眼影，配搭不同妝容。（$590）

‧高級訂製單色眼影#443——霜狀粉末質感，添加蘆薈萃取及松樹油。（$300）

唇妝：

傲姿唇膏#314——揉合紅牡丹花與紅石榴花萃取等修護成分，有助鎖緊水分、減淡唇部細紋坑紋及提升唇膏色調的剔透感。（$330）

Dior網店：shop.diorbeauty.hk

查詢電話：2970 0608

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