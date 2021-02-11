SOGO崇光感謝祭2021｜香水優惠套裝散芬芳

SOGO崇光感謝祭將於10月13日至12月5日舉行，各個品牌將於香水專櫃（10月27日開售）及SOGO eStore（10月13日開售）推出多款優惠及香水禮盒套裝，品牌包括4711、 Carolina Herrera、CLEAN、COACH、FURLA、JIMMY CHOO、Kate Spade New York、LALIQUE、LANVIN、MCM、MONTBLANC、NINA RICCI、Van Cleef & Arpels，讓你散發誘人魅力！(優惠詳情見附圖)

香水優惠套裝@SOGO崇光感謝祭2021

Carolina Herrera、COACH、FURLA、JIMMY CHOO、Kate Spade New York、Lalique、LANVIN、MCM、MONTBLANC、NINA RICCI、Van Cleef & Arpels香水專櫃：

銅鑼灣SOGO分店B1/F（電話：2831 4672）

尖沙嘴SOGO分店LG/F（電話：3911 1659）

Clean and 4711香水專櫃： 尖沙嘴SOGO分店B1-13（電話：3106 0323）

SOGO eStore網址：estore.sogo.com.hk

SOGO facebook：www.facebook.com/sogohongkong

註：資料及價錢以品牌最新公布為準

SOGO崇光感謝祭2021 更多資訊：bit.ly/2Yq0sj9

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm