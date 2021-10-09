大閘蟹｜營養師貼士：一周吃一次　三高、腎病患者慎吃

大閘蟹近期當造，蟹肉雖然美味，但多吃「壞肚皮」，以下幾個食大閘蟹貼士，大家不妨留意：

‧ 一周吃一次 每次一隻起兩隻止

大閘蟹一周不宜吃多過一次，每次宜「一隻起，兩隻止」。根據食安中心資料，每100克大閘蟹含約267毫克膽固醇，世衛雖然在2016年撤銷攝取膽固醇的上限，但為了健康，建議一般成年人維持每日攝取膽固醇的上限為300毫克，尤其是特別需要關注健康的人如「三高」（高血壓、高血脂、高血糖）、膽固醇過高、長期病患者等，以一般約重約150至200克的大閘蟹為例，吃一隻已經超出建議上限。

‧ 「三高」、腎病、割除膽囊者慎吃

大閘蟹膽固醇高，膽固醇是脂肪的一種，或會增加阻塞心血管風險。患有「三高」、長期服藥、膽固醇過高、腎病患者應慎吃。切除過膽囊的人亦應注意進食分量，因為切除膽囊後或會降低分解脂肪及膽固醇的能力。

‧ 不宜配高脂、高咖啡因、酒精、高糖食品

吃大閘蟹時應避免配高脂肪、高咖啡因、含酒精或高糖食物。大閘蟹膽固醇含量高，如再進食高脂食品（如芝士蛋糕），或會令膽固醇更易積聚，增加肝負擔；亦應避免配酒類（如花雕酒）或高咖啡因飲品（如濃茶），否則可能會增加肝負擔，影響消化能力；倘若配高甜度食品，同樣有可能影響消化能力。

‧ 宜配綠茶、麥皮、魚油 助降膽固醇

吃大閘蟹後，可以吃有助降低膽固醇的食品，例如可配助抗氧化的綠茶、助乳化膽固醇的營養補充劑（如魚油），或於吃完大閘蟹的翌日早上進食含有豐富水溶性纖維的食物（如麥皮）等。

資料來源：明報、香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆

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