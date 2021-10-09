Tea WG十周年10月10日九折優惠　推限定供應法式伯爵茶香白巧克力蛋糕

Tea WG十款迷你茶罐的禮籃套裝於HKTVmall獨家供應，套裝包括一套十款迷你茶罐系列。於10月10日至11月10日期間以$1088（原價$2014）限量發售。（圖片由相關機構提供）

Tea WG慶祝十周年推出一日限定快閃優惠，於10月10日當天在精品店購物可享九折優惠。消費滿$2000可參加消費獎賞活動，有機會贏取周年套裝禮券（價值超過$1700），包括二人下午茶及12個月茶葉禮品等。此外，於10月10日至11月10日期間，Tea WG十款迷你茶罐的禮籃套裝於HKTVmall獨家供應，套裝包括一套十款迷你茶罐系列、一盒經典茶包系列手工純棉茶包，以及Tea WG計量銀匙和便利純棉濾茶袋，以$1088（原價$2014）限量發售。

另外，Tea WG推出期間限定法式伯爵茶香白巧克力蛋糕（原個蛋糕$360/個），以牛奶巧克力及杏仁糖製作酥脆的蛋糕底，再注入熱賣茶款法式伯爵茶香白巧克力慕斯，並以時令栗子慕斯及杏仁蛋糕層層相疊，最後用牛奶巧克力及白巧克力交織出立體花形。蛋糕於10月10日至11月10日限定供應，可於Tea WG沙龍及精品店，以及官方訂購平台（teawghk.oddle.me/zh_HK) 訂購。

註：優惠詳情以主辦方最新公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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