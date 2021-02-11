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SOGO崇光感謝祭2021｜ALBION限量皇牌套裝優惠

文章日期：2021年10月10日

崇光感謝祭將於10月13日至12月5日舉行，ALBION於不同日子在SOGO eStore（10月13日-27日）和美容護膚專櫃（Part 1：10月27日至11月9日、Part 2：11月10至23日、Part 3：11月24日至12月5日），將推出多款限量皇牌產品組合套裝優惠詳情見附圖），成就每名女性散發美麗剔透的光芒。

ALBION@SOGO崇光感謝祭2021

日期：【PART 1】10月27日-11月9日

【PART 2】11月10日-11月23日

【PART 3】11月24日-12月5日

ALBION美容護膚專櫃︰

銅鑼灣SOGO新翼G/F（電話：2831 8467）

尖沙嘴SOGO LG/F（電話：3911 1638）

SOGO eStore網址：estore.sogo.com.hk

SOGO facebook：www.facebook.com/sogohongkong

註：資料及價錢以品牌最新公布為準

SOGO崇光感謝祭2021 更多資訊：bit.ly/2Yq0sj9

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm

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