SOGO崇光感謝祭2021｜ALBION限量皇牌套裝優惠
文章日期：2021年10月10日
崇光感謝祭將於10月13日至12月5日舉行，ALBION於不同日子在SOGO eStore（10月13日-27日）和美容護膚專櫃（Part 1：10月27日至11月9日、Part 2：11月10至23日、Part 3：11月24日至12月5日），將推出多款限量皇牌產品組合套裝（優惠詳情見附圖），成就每名女性散發美麗剔透的光芒。
ALBION@SOGO崇光感謝祭2021
日期：【PART 1】10月27日-11月9日
【PART 2】11月10日-11月23日
【PART 3】11月24日-12月5日
ALBION美容護膚專櫃︰
銅鑼灣SOGO新翼G/F（電話：2831 8467）
尖沙嘴SOGO LG/F（電話：3911 1638）
SOGO eStore網址：estore.sogo.com.hk
SOGO facebook：www.facebook.com/sogohongkong
註：資料及價錢以品牌最新公布為準
SOGO崇光感謝祭2021 更多資訊：bit.ly/2Yq0sj9
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm