「當抹茶遇上黑芝麻」下午茶@觀塘Angel & Devil　雙重滋味俘虜甜品控｜OL閨蜜下午茶之選

觀塘Angel & Devil即日至12月31日推出「當抹茶遇上黑芝麻」主題下午茶，以抹茶及黑芝麻作主題的鹹甜美點包括：合桃包配挪威煙三文魚卷及抹茶忌廉芝士、焗芝士煙肉抹茶蛋白撻伴黑芝麻籽、黑芝麻蝦配抹茶酸忌廉及加州牛油果醬、迷你泡芙配凍鵝肝伴黑芝麻忌廉及抹茶啫喱、日式抹茶黑芝麻忌廉白朱古力雲朵慕絲蛋糕、抹茶千層酥配頂級黑芝麻忌廉、香濃抹茶黑芝麻法式奶凍、意式抹茶芝士撻、抹茶黑芝麻歌劇院蛋糕、抹茶英式鬆餅伴蜜糖及黑加侖子果醬，俘虜一眾抹茶控。

「當抹茶遇上黑芝麻」下午茶@觀塘Angel & Devil

供應期：即日至12月31日（12月24、25、31日除外）

供應時間：3:00pm-5:30pm

價錢：兩位用$278（另設加一服務費）

地址：九龍觀塘駿業街58號Club East洞天4樓Angel & Devil

電話：3103 3808

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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