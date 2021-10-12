好去處｜體通體透體育學院活動@將軍澳新都城 體驗單車、賽艇、滑浪風帆、劍擊
文章日期：2021年10月12日
香港體育學院與新都城中心2期及3期合作，即日至10月31日舉辦「體通體透體育學院」主題活動，設單車、賽艇、滑浪風帆及劍擊4個運動體驗區，備有專業訓練器材，更有賽艇及滑浪風帆專業教練現場介紹小技巧。商場另設AR虛擬遊戲裝置、VR虛擬體院導賞團、1:1精英運動員人形打卡裝置，並展出精英運動員珍貴裝備。
張小倫、崔浩然、余翠怡、陳浩源、梁育榮、杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，將於不同日子出席分享會，講述運動員的道路。
新都城中心2期及3期 x 香港體育學院「體通體透體育學院」
日期：即日至10月31日
展覽開放時間：上午11時至晚上9時
運動體驗區開放時間：周一至周四：下午2時至6時（只開放劍擊、單車體驗區）
周五：下午2時至6時
周六、周日及公眾假期：中午12時至下午7時
地點：將軍澳欣景路8號新都城中心2期L1天幕廣場
註：一切資料以主辦方公布為準
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