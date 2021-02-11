植村秀 x HELLO KITTY 搖滾聖誕｜聖誕2021

shu uemura植村秀聯乘HELLO KITTY推出聖誕限量系列，展現大膽前衛彩妝風格，將HELLO KITTY標誌性紅絲帶印上雷電圖案，充滿搖滾魅力。［Anson Kong江𤒹生@Mirror讚植村秀 x HELLO KITTY「就像我，搖滾以外帶點萌」］

植村秀合作網店已優先發售：bit.ly/3jdMPJ6

全線專門店及專櫃推出日期：2021年10月15日

限量系列部分產品：

rock the party眼影組合──特別加入全新XXL閃爍眼影，正是讓妝容發光發亮的重要元素。眼影組合外形設計以HELLO KITTY搖滾妝容為主題，猶如一個時尚可愛的手提包，可扣上金鏈子隨身攜帶。($670)

disco glam眼影組合──限量迷你眼影組合6款色調，以充滿節日氣氛的閃爍紅色、棕色及金色為主調，極易配襯，設計小巧精緻，可隨身攜帶。($450)

武士刀眉筆──採用獨特日本武士刀形狀設計，展現精湛的日式細緻自然眉毛描畫。

色彩自然、不脫妝、不結塊。暗棕色02。($200)

黃金琥珀潔顏油──派對後的護膚程序應該很簡單，品牌標誌性的潔顏油換上HELLO KITTY新裝，蘊含8種珍貴精油，為肌膚洗淨化妝品與日常污垢，用後肌膚水潤柔嫩。($875/450ml、$380/150ml)

查詢電話：3148 1022

註：資料及價錢以品牌最新公布為準

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

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