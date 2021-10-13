蘋果雪梨燉湯清甜潤喉　營養師建議連皮果肉食｜湯水食譜

秋天想飲滋潤湯水？澳洲註冊營養師劉嘉豪（Jim）教整蘋果雪梨燉湯。他稱，蘋果和雪梨含有豐富水分，蘋果含有維生素C及K、植物化學物質（Phytochemicals）及膳食纖維；雪梨亦含有維生素C及K、葉酸、鉀質、銅質及鎂質。Jim建議，喝湯可以同時連皮果肉食，又表示這款湯可配合雪耳、無花果乾、蜜棗、南北杏、百合和蓮子等材料，清甜潤喉，適合秋天飲用。Jim提醒，燉湯烹調時間比較長，如果有痛風或者尿酸高的人要減少食用。

蘋果雪梨燉湯食譜

材料：

蘋果 半個

雪梨 半個

蜜棗 一粒

無花果 一粒

雪耳 一個

南北杏 5克

乾百合 一個

蓮子去核 5至8粒

豬𦟌 幾小片（可以不加）

水 500ml

製法：

1. 蘋果、雪梨切半去核，備用。

2. 雪耳浸泡2小時，南北杏浸約半小時，乾百合浸20分鐘。

3. 所有材料洗淨，放進燉盅，大火煲滾，再轉中火煮約2小時。若加豬𦟌，豬𦟌可先汆水。

採訪：葉明傑 mkip01@mingpao.com

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