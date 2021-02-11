SOGO崇光感謝祭2021｜ANNA SUI精選套裝優惠
文章日期：2021年10月13日
SOGO崇光感謝祭期間，ANNA SUI在SOGO eStore（10月13日至27日）及彩妝專櫃（Part 1：10月27日至11月9日、Part 2：11月10至23日、Part 3：11月24日至12月9日），推出多款皇牌產品限量精選優惠套裝（見附圖），帶大家走進童話故事中，展開奇幻尋寶旅程。（部分優惠詳情見附圖）
ANNA SUI@SOGO崇光感謝祭2021
日期：【PART 1】10月27日至11月9日
【PART 2】11月10日至11月23日
【PART 3】11月24日至12月9日
ANNA SUI彩妝專櫃：
銅鑼灣崇光百貨3樓（電話：2831 8508）
尖沙嘴崇光百貨B1樓（電話：3911 1032）
SOGO eStore網址：estore.sogo.com.hk
SOGO facebook：www.facebook.com/sogohongkong
SOGO崇光感謝祭2021 更多資訊：bit.ly/2Yq0sj9
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