迪士尼公主系列 x Sennet Freres婚紗晚裝　白雪公主、貝兒、灰姑娘晚裝裙率先看

迪士尼公司官方授權的香港時裝品牌Sennet Freres（詩納菲兒），以「迪士尼公主巡禮」中全部12個公主及2個女王角色，各設計一件婚紗及一件晚裝，總共28件「迪士尼公主系列」奢華訂製服，由Sennet Freres首席創意及設計總監姚子裕（Kev Yiu）領軍設計，展現他最擅長的刺繡工藝，設計出融合迪士尼童話夢幻元素的時尚訂製服系列，讓每個女生都可以化身成時尚的童話公主。

「迪士尼公主系列 x Sennet Frères」率先看

白雪公主（Snow White）：以經典蝴蝶結為靈感製作出立體垂墜裹身剪裁，配上綴滿過千顆水晶的法式蕾絲，宛如溫暖陽光一樣閃閃生輝。

貝兒（Belle）：顛覆大眾對《美女與野獸》中的貝兒經典黃色禮服的固有印象，以夜空藍色的天鵝絨綴上逾萬顆水晶亮片，製作出優雅又不失性感的貼身剪裁，配上耗時580小時製作的花形柯根紗裙擺。

灰姑娘（Cinderella）：採用經典貼身筆直露背剪裁，耗費超過400小時在小鳥圖騰繡花上綴過萬顆水晶及玻璃珠，配上超過12尺直徑的可拆式層疊軟紗裙擺。

Sennet Freres：

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