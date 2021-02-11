SOGO崇光感謝祭2021｜SK-II推PITERA護膚體驗、SKINPOWER系列
文章日期：2021年10月13日
SOGO崇光感謝祭10月13日起先於網店開鑼，10月27日至12月5日分三階段（第一階段：10月27日至11月9日、第二階段：11月10日至11月23日、第三階段：11月24日至12月5日）在門市提供更多購物優惠。SK-II精選多款皇牌套裝，包括全方位PITERA護膚體驗。SKINPOWER系列更是首次登錄崇光感謝祭2021，結合前瞻科研成果與獨特複合「能量成分」，讓女士在急速生活節奏下仍能隨時為肌膚保持能量飽滿狀態，四款產品蘊含豐富馬蹄蓮提取精華、槲皮素及芍藥提取精華，有效透過水潤保濕，幫助提升肌膚飽滿度，緊緻肌膚，改善不穩定肌膚狀況。（部分優惠詳情見附圖）
SK-II@SOGO崇光感謝祭2021
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