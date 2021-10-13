張大千《春雲曉靄》2.15億港元成交　蘇富比中國書畫秋拍最高價【附精選作品成交價】

香港蘇富比中國書畫秋季拍賣會日前結束，逾200幀的作品成交率近九成，總成交額達4.4億港元，其中全場最高成交作品是張大千1968年創作的《春雲曉靄》，以約2.15億港元成交。

香港蘇富比2021年秋拍部分拍賣品成交價：

‧ 張大千《春雲曉靄》：作於1968年，為張大千創作高峰時期代表作，展現他的潑墨抽象技法。作品以抽象手法呈現破曉時分之雲山煙霧，尺幅恢宏，用色濃厚淋漓，尤見雄奇深邃。成交價：214,631,000港元

‧ 徐悲鴻《古柏森然》：1934年作，為徐悲鴻寫贈德國前駐華大使陶德曼作品。畫作群山環抱，芳草葱葱，古柏一雙，巨幹參天，茂葉繁枝。畫面高寬皆近4尺，略呈正方，便於凝聚觀者的視線，呈現主體挺立昂然的氣勢。成交價：18,325,000港元

‧ 徐悲鴻《天馬凌雲》，成交價：7,193,000港元

‧ 林風眠《鬧天宮》，成交價：9,613,000港元

‧ 林風眠《風景》，成交價：6,225,000港元

‧ 溥儒《楷書十二月令聯》，成交價：9,734,000港元

‧ 溥儒《閒山靜水》，成交價：2,142,000港元

‧ 饒宗頤《漢人吉語》，成交價：8,040,000港元

‧ 饒宗頤《杜陵詩意冊》，成交價：3,024,000港元

蘇富比：www.sothebys.com

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