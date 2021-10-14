雪耳｜新手煮出爽口雪耳2秘訣：揀啱雪耳種類、留意烹煮時間【附浸發雪耳貼士＋短片】

大學中文系講師、曾任廚師的「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩，喜歡研究飲食文化。（何芍盈攝）

雪耳滋潤，秋天尤其適合吃。煮雪耳想保持雪耳爽口感，可以怎樣做？大學中文系講師、曾任廚師的「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩分享浸發雪耳貼士，以及提供煮出爽口雪耳貼士兩秘訣：一是留意雪耳種類，二是烹煮時間。有片睇：bit.ly/3b0eevX

煮爽口雪耳2秘訣：

1. 選購爽口雪耳

不同種類的雪耳，口感有不同。蕭欣浩表示，一般來說，漳州雪耳口感較爽，貴州、台灣等地的雪耳本身較腍身，煲湯烹煮較容易煮腍。蕭欣浩教路，想吃爽口雪耳，可買漳州雪耳，如果不清楚，可以在購買時向店內職員查詢。

2. 留意烹煮時間

雪耳煮得愈久，雪耳愈腍身及易起膠。雪耳浸發後宜先去蒂洗淨才煮，如想在煲湯或燉湯時保持雪耳爽口，可以在較後時間才加入雪耳烹煮；若想湯水既有雪耳的膠質，同時吃到爽口雪耳，可以在煲湯時先將部分雪耳與其他材料一起煲，餘下的雪耳在較後時間才下鍋。留意雪耳體積愈小，愈易煮溶。

浸發雪耳貼士

蕭欣浩指出，愈大愈厚的雪耳，浸發的時間愈長。浸發雪耳時，可以將雪耳放在保鮮盒，加水浸過雪耳，令整個雪耳均勻地吸水，加水後蓋上蓋子再放進雪櫃，至少需放置2小時（不論大小）。建議浸發中的雪耳存放於雪櫃，避免室溫太高致變壞，亦可存放數天。

採訪：何芍盈、張可兒

影片：何采思

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