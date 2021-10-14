大埔一田超市：8大美食專櫃「和」味登場｜消費情報

一田超市（大埔）於10月13日以全新面貌再登場。超市面積逾25,340平方呎，以全新裝潢的森系元素營造自然休閒氣氛。新店揭載登場「8大美食專櫃」，包括「3大和食專櫃」：主打大阪發祥街頭小吃的「匠工房秀吉」、大賣和風家常味道便當的「彩SAYA」、日本空運魚獲製作壽司刺身的「魚兵衛」；「3大甜食美饌」：「Italian Tomato」、「A-1 BAKERY」及「Co-Chap!」，帶來各式和風秋冬甜食；以及「2大食事処」：「清新沙律Bar-FRESH KITCHEN」和「Deli & Hot Foods-SAPORI」，提升顧客味覺體驗。

一田超市（大埔）8大美食專櫃精選美食：

‧ 匠工房秀吉：Cremia可麗餅（朱古力/綠茶/士多啤梨味）推廣價$45

‧ 魚兵衛：手鞠壽司盛合（12件）推廣價$158/盒，每日限量20盒

‧ 彩SAYA：Jumbo吉列肉餅（豬肉混牛肉）特價$15/件

‧ Co-Chap!：士多啤梨紅豆糯米糍特價$26/粒

‧ A-1 BAKERY：青森蘋果批特價$50/件

‧ Italian Tomato：秋梨雪芳蛋糕（15cm）原價$268，特價9折

‧ SAPORI黃燜醬燒啤酒鴨特價$92/隻

‧ FRESH KITCHEN：七彩椰菜花沙律（約500克）特價$69/盒

一田超市（大埔）

地址：大埔超級城B區1-2樓

營業時間：9am-10pm

電話：3761 1388

註：資料及價錢以相關機構公布為準

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