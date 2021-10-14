大閘蟹黃金鍋盛宴@酒鍋｜美食情報
文章日期：2021年10月14日
十月秋風起，正是食大閘蟹的好季節。由即日起，「酒鍋」今年首次推出大閘蟹黃金鍋盛宴，讓食客可以$568的價錢品嘗當季豐腴肥美的陽澄湖大閘蟹、黃金蟹粉雞煲花膠湯底和一系列以蟹粉入饌的火鍋配料，大快朵頤。其中的蟹粉火鍋配料包括手功蟹粉蝦餃、自家製流心蟹粉丸、黃金蟹粉魚皮及蟹粉響鈴等，充滿新意，既美味又適合打卡。意猶未盡的話，蟹迷還可追加以豐腴蟹膏炮製的單點蟹粉菜式：蟹粉粉皮（$288）及蟹粉刀削麵（$288）。
大閘蟹黃金鍋盛宴@酒鍋
供應期：即日起
價錢：每位$568（兩位起）（另設加一服務費）
銅鑼灣分店
地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 27樓
營業時間：中午12時-零時
電話：2323 7098
尖沙嘴分店
地址：尖沙嘴天文台道8號2樓1號舖
營業時間：中午12時-零時
電話：2321 9038
註：資料及價錢以餐廳公布為準
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