湯水食譜：雪梨雪耳沙參玉竹湯　清肺潤燥　口乾捱夜啱飲

天氣乾燥容易口乾不適，可以考慮煲雪梨雪耳沙參玉竹湯。註冊中醫師稱，此湯水清甜滋陰潤燥，清肺化痰，適合容易口乾及捱夜人士飲用。

雪梨雪耳沙參玉竹湯 （2人分量）

材料：

雪梨 3-4個

雪耳 2中1小塊

粟米 1條（除去葉後，可連粟米鬚齊煲）

紅蘿蔔 1條

沙參 10-15克

玉竹 10-15克

無花果 6粒

南北杏 各10克

蜜棗 2粒

陳皮 1片

豬腱 約$80

水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 陳皮洗淨後浸約1.5小時，然後刮瓤備用。

2. 洗淨雪耳的深色污垢及去蒂，然後浸約1.5小時。

3. 粟米洗淨後切4件。雪梨毋須去皮，洗淨後去芯，切開4塊備用。紅蘿蔔洗淨後去皮，切件備用。

4. 沙參、玉竹、無花果、南北杏、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。

5. 豬腱汆水後用凍水過冷河備用。

6. 水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。

註冊中醫貼士：

· 雪梨及無花果清潤養胃、雪耳及玉竹滋陰潤燥、紅蘿蔔健脾下氣、沙參益氣滋陰潤燥、南北杏清肺化痰。粟米清潤養胃，粟米鬚生津降糖、收歛止汗，但粟米鬚需要1-2両以上才有作用，如有疑問，建議先諮詢註冊中醫師意見。

· 此湯水清甜滋陰潤燥、清肺化痰，最適合燥熱體質（例如吸煙、捱夜、工作出汗多、外食多、講話多常口乾人士）飲用。其他體質飲用注意適量。

· 此湯較滋潤，最適合秋冬乾燥天氣時，一星期飲用1-2次。

· 以明火烹調時間不宜太耐（明火超過2.5小時或以上），否則會較燥熱，失去原意。用壓力煲及智能煲較能保持湯的清潤特性。

· 此湯滋潤有助通便。

· 寒濕內積、寒底、易腹瀉、手腳冰冷、糖尿病者不宜飲用太多。

食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li

中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌

雪耳處理技巧：

新手煮出爽口雪耳2秘訣：揀啱雪耳種類、留意烹煮時間【附浸發雪耳貼士】

其他湯水食譜：

湯水食譜：蘋果雪梨雪耳燉湯

湯水食譜：雪梨無花果銀耳百合湯

湯水食譜：玉竹眉豆合掌瓜湯

湯水食譜：節瓜冬菇雞腳湯

湯水食譜：哈密瓜粉葛赤小豆湯

素湯食譜：番茄蟲草花湯

日式素湯食譜：松茸絹豆腐味噌湯

蔬菜處理貼士：

沙葛有重量代表水分足 揀沙葛要重唔要大

豆角宜選平滑結實 番薯苗包廚房紙入袋勿封實

西洋菜宜揀菜葉濃密挺身 拭乾包廚房紙放雪櫃

秋葵宜揀翠綠色、蒂頭有韌性 用鹽輕揉秋葵除刺癢感

苦瓜倘冷藏宜乾身用保鮮紙包起 刮白色瓜瓤去苦味

青瓜放雪櫃前宜用保鮮紙包好 合掌瓜削皮前宜戴手套

紅菜頭揀堅硬葉嫩 西芹選青綠有明顯槽紋

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm