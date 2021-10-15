湯水食譜：雪梨雪耳沙參玉竹湯 清肺潤燥 口乾捱夜啱飲
文章日期：2021年10月15日
天氣乾燥容易口乾不適，可以考慮煲雪梨雪耳沙參玉竹湯。註冊中醫師稱，此湯水清甜滋陰潤燥，清肺化痰，適合容易口乾及捱夜人士飲用。
雪梨雪耳沙參玉竹湯（2人分量）
材料：
雪梨 3-4個
雪耳 2中1小塊
粟米 1條（除去葉後，可連粟米鬚齊煲）
紅蘿蔔 1條
沙參 10-15克
玉竹 10-15克
無花果 6粒
南北杏 各10克
蜜棗 2粒
陳皮 1片
豬腱 約$80
水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 陳皮洗淨後浸約1.5小時，然後刮瓤備用。
2. 洗淨雪耳的深色污垢及去蒂，然後浸約1.5小時。
3. 粟米洗淨後切4件。雪梨毋須去皮，洗淨後去芯，切開4塊備用。紅蘿蔔洗淨後去皮，切件備用。
4. 沙參、玉竹、無花果、南北杏、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。
5. 豬腱汆水後用凍水過冷河備用。
6. 水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。
註冊中醫貼士：
· 雪梨及無花果清潤養胃、雪耳及玉竹滋陰潤燥、紅蘿蔔健脾下氣、沙參益氣滋陰潤燥、南北杏清肺化痰。粟米清潤養胃，粟米鬚生津降糖、收歛止汗，但粟米鬚需要1-2両以上才有作用，如有疑問，建議先諮詢註冊中醫師意見。
· 此湯水清甜滋陰潤燥、清肺化痰，最適合燥熱體質（例如吸煙、捱夜、工作出汗多、外食多、講話多常口乾人士）飲用。其他體質飲用注意適量。
· 此湯較滋潤，最適合秋冬乾燥天氣時，一星期飲用1-2次。
· 以明火烹調時間不宜太耐（明火超過2.5小時或以上），否則會較燥熱，失去原意。用壓力煲及智能煲較能保持湯的清潤特性。
· 此湯滋潤有助通便。
· 寒濕內積、寒底、易腹瀉、手腳冰冷、糖尿病者不宜飲用太多。
食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li
中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌
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