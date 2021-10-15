無花果｜無花果低卡高鉀高纖助通便　配乳酪蔬菜更佳【附揀無花果貼士】

無花果可當水果，亦可入鐉。註冊營養師介紹無花果的營養價值、食用無花果時要注意的地方：

無花果低卡高纖通便 高鉀去水腫

新鮮無花果低卡路里，有高含量膳食纖維及鉀質。膳食纖維可以促進腸道蠕動，通便，有助降低膽固醇、穩定血糖。鉀質有助去水腫和降血壓。

無花果2個=1份水果

衛生署建議「日日2+3」（每天進食最少兩份水果、三份蔬菜），而2個無花果約等於「日日2+3」的1份水果。營養師建議，每日最多食4個無花果，無花果含有果糖，食太多有可能攝取過多糖分。

食過多或肚瀉、腸胃不適

腸胃易敏感、腸胃炎剛痊癒的人，宜留意進食無花果的分量。無花果高纖，食過多有可能引起肚瀉及腸胃不適。

註：腎病患者進食無花果前，應先諮詢醫生或營養師意見。

無花果配搭食物

‧無花果+乳酪：無花果高纖，乳酪含有豐富益生菌，無花果配原味低脂乳酪，有助改善腸道健康，更通便。

‧無花果+蔬菜：無花果高鉀，配合蔬菜同食，例如將無花果加入蔬菜沙律，有助提升鉀質的攝取。

新鮮無花果營養成分（以1個約40克連皮無花果計算）

熱量 約30卡路里

纖維 約1.2克

鉀 約93毫克

揀靚無花果3秘訣

新鮮無花果近年備受歡迎，食品進口商負責人分享以下3個挑選無花果的秘訣：

‧色澤：愈深色愈成熟、愈甜；愈淺色愈生、愈少甜味。

‧硬度：愈軟愈成熟、愈甜；愈硬愈生、愈少甜味。

‧表面：成熟的新鮮無花果底部，或會有像蜜糖般的甜蜜汁液，但當無花果表面出水或有蟲蛀的迹象，即已「熟到爛」，不宜進食。

資料來源：明報、註冊營養師（澳洲）周詠苑、食品進口商負責人Akin Torin

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