大閘蟹盛宴@帝京軒　六道菜套餐滋味滿溢｜美食情報

金箔乳豬御結‧海老咱家豆腐‧人參小籠包@帝京軒（圖片由相關機構提供）

踏入秋天，又到品嘗大閘蟹的季節。帝京酒店帝京軒於即日起（10月15日）至12月15日，特別呈獻六道菜套餐「龍宮蟹宴」，包括金箔乳豬御結、海老咱家豆腐、人參小籠包；清燉姬松茸螺頭燉花膠或松茸蟹粉燴拉絲雪燕；避風塘蒜香澳洲翡翠鮑；北海雲丹燒珍寶虎蝦扒；清蒸江蘇大閘蟹（每位雄蟹乙隻，每隻約四両半重）；鮮菌嫩雞絲煨麵或四川擔擔麵；黑糖薑母茶桃膠湯圓、五仁合桃酥等，再配上特色玫瑰花雕雞尾酒，滋味滿溢。

六道菜套餐「龍宮蟹宴」@帝京軒

供應期：10月15日至12月15日

價錢：每位$688（兩位起），另加大閘蟹：雌蟹每隻$260，雄蟹每隻$120（每隻重約四両半）（另設加一服務費）

營業時間：星期一至五：9:30am-4pm，6pm-10pm

星期六、日及公眾假期：7:30am-4pm，6pm-10pm

地址：九龍太子道西193號帝京酒店三樓

訂座電話：2622 6161

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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