MIRROR x Samsung@香港站　3分鐘扶手電梯穿梭MIRROR巨型廣告【短片】

「神徒」Cat準備了小道具打卡，道具印上「AL7795」，她解釋AL是Anson Lo縮寫，7795代表他生於1995年7月7日。（葉明傑攝）

男團MIRROR代言Samsung手機的巨型廣告，近日在港鐵香港站接駁中環站的通道上架。（葉明傑攝）

男團MIRROR12子姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（Anson Kong、AK）、柳應廷（Jer）、楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）代言Samsung手機的巨型廣告，近日在港鐵香港站接駁中環站的通道上架，市民沿扶手電梯可一看12子的型格廣告造型，亦吸引到MIRROR的粉絲前往打卡。

明報OL網Hot Pick記者今午（15日）到場，在扶手電梯上以3分鐘短片帶大家來回穿梭MIRROR巨型廣告。

粉絲形容巨型廣告集MIRROR 12子「震撼」

「神徒」（Anson Lo盧瀚霆的粉絲暱稱）Cat受訪時稱，家住九龍東，因今日要到港島，故趁機到香港站打卡，形容巨型廣告集齊12子「好震撼」，比尖沙嘴碼頭旁的那幅巨型廣告更震撼。她又準備了小道具，印上「AL7795」，並解釋AL是Anson Lo縮寫，7795代表盧瀚霆生於1995年7月7日；「AL7795」亦見於Anson Lo新歌《Megahit》MV的座駕車牌。

港鐵facebook今日發帖，溫馨提醒公眾打卡時記得留意四周環境，注意安全、保持通道暢通。帖文又戲稱「給前夫們的忠告」，表示這兩天「如果走失咗前妻，唔好擔心住，你可以用溫柔嘅tone問佢：『bb你係咪去咗香港站嘅鏡子通道呀？』咁樣前妻可能會加返你0.001分」。

文：葉明傑 mkip01@mingpao.com

[MIRROR相關報道]

相關熱點：MIRROR無處不在？一周實驗看MIRROR「出沒」

MIRROR成員聯乘不同品牌 相關資訊：

姜濤@MIRROR X Salvatore Ferragamo 型格演繹經典服飾

Anson Lo盧瀚霆@MIRROR X Calvin Klein 10廣告照或騷肌或型格

Anson Kong@MIRROR 29歲生日 圖看AK型格、萌樣、運動LOOK【多圖】

Anson Kong江𤒹生@MIRROR X Calvin Klein 10廣告照盡展肌肉

Anson Kong江𤒹生@Mirror讚植村秀 x HELLO KITTY

Anson Kong X NESCAFE 旺角荃灣設期間限定咖啡亭

呂爵安Edan@MIRROR、魏浚笙Jeffrey Ｘ Gucci Gucci 100期間限定店@海港城