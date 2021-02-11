姜濤@MIRROR X Salvatore Ferragamo 型格演繹經典服飾
文章日期：2021年10月15日
Salvatore Ferragamo聯乘MIRROR成員姜濤演繹經典服飾。姜濤以灰色西裝服裝，配上Ferragamo經典Tornabuoni 1927 T-shirt及Gancini Monogram球鞋，盡顯時尚配搭。姜濤亦選擇以Gancini黑色扣為裝飾的側孭皮袋，集時尚實用於一身！
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