無花果食譜：無花果雜菜沙律、無花果乳酪粟米片
文章日期：2021年10月16日
無花果有營養，配搭不同食材更美味。以下介紹兩款無花果食譜：無花果雜菜沙律、無花果乳酪粟米片。
‧無花果雜菜沙律（1人分量）
材料：
新鮮無花果 2個（1個約40克）
粟米粒 1碗（約240毫升）
烚蛋／溏心蛋 1隻
車厘茄 5-6粒
溫室青瓜／青瓜 半條
羅馬生菜 半棵
低脂芝士（切碎） 1塊
沙律醬：
黑醋 1茶匙
檸檬汁 1茶匙
橄欖油 半茶匙
黑胡椒 適量
做法：
1. 無花果及車厘茄洗淨，無花果切成小塊，車厘茄可隨個人喜好保留原粒或切半，備用。
2. 青瓜洗淨後切片、羅馬生菜洗淨，備用。
3. 混合所有食材，以沙律醬拌勻，即成。
營養師貼士：材料或分量可隨個人喜好調整，芝士亦可以在拌勻所有食材後灑在沙律上。
‧無花果乳酪粟米片（1人分量）
材料：
新鮮無花果 2個（1個約40克）
草莓 2-3粒
低脂純乳酪 1杯
粟米片／穀物片 半碗
做法：
1. 無花果及草莓洗淨，隨個人喜好切成小塊或片狀，備用。
2. 將乳酪及粟米片拌勻，無花果及草莓放在上面，即成。
營養師貼士：無花果乳酪粟米片，既可做早餐，又可當小食，健康又通便！草莓和乳酪或帶有酸味，如果怕酸，可以加入1茶匙蜜糖。
資料來源：明報、註冊營養師（澳洲）周詠苑
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm