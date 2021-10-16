無花果食譜：無花果雜菜沙律、無花果乳酪粟米片

無花果有營養，配搭不同食材更美味。以下介紹兩款無花果食譜：無花果雜菜沙律、無花果乳酪粟米片。

‧無花果雜菜沙律（1人分量）

材料：

新鮮無花果 2個（1個約40克）

粟米粒 1碗（約240毫升）

烚蛋／溏心蛋 1隻

車厘茄 5-6粒

溫室青瓜／青瓜 半條

羅馬生菜 半棵

低脂芝士（切碎） 1塊

沙律醬：

黑醋 1茶匙

檸檬汁 1茶匙

橄欖油 半茶匙

黑胡椒 適量

做法：

1. 無花果及車厘茄洗淨，無花果切成小塊，車厘茄可隨個人喜好保留原粒或切半，備用。

2. 青瓜洗淨後切片、羅馬生菜洗淨，備用。

3. 混合所有食材，以沙律醬拌勻，即成。

營養師貼士：材料或分量可隨個人喜好調整，芝士亦可以在拌勻所有食材後灑在沙律上。

‧無花果乳酪粟米片（1人分量）

材料：

新鮮無花果 2個（1個約40克）

草莓 2-3粒

低脂純乳酪 1杯

粟米片／穀物片 半碗

做法：

1. 無花果及草莓洗淨，隨個人喜好切成小塊或片狀，備用。

2. 將乳酪及粟米片拌勻，無花果及草莓放在上面，即成。

營養師貼士：無花果乳酪粟米片，既可做早餐，又可當小食，健康又通便！草莓和乳酪或帶有酸味，如果怕酸，可以加入1茶匙蜜糖。

資料來源：明報、註冊營養師（澳洲）周詠苑

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