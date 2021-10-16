外賣下午茶連粉紅玫瑰酒@JW萬豪｜OL閨蜜外賣下午茶之選
文章日期：2021年10月16日
秋意漸濃，何不來一趟秋日郊遊或閨密小敘，一邊享受和煦陽光，一邊品嘗下午茶點。JW萬豪酒店最新推出的JW外賣下午茶包括各式鹹甜美點，如雞肉牛油果撻、魯賓三文治、西班牙黑毛豬火腿配鮮無花果布里芝士麵包和水牛芝士番茄串，以至榛子朱古力蛋糕、焦糖香梨撻、紅絲絨莓子芝士蛋糕等，款款叫人垂涎，另有原味及提子味英式鬆餅配果醬、忌廉，以及精選TEA WG茶包，令秋日野餐或聚會更添完美。此外，下午茶還配上一瓶Whispering Angel Rose 2020，此精品粉紅玫瑰酒入口清爽怡人，適合秋季享用。
外賣下午茶連粉紅玫瑰酒@香港JW萬豪酒店
供應期：即日起（外賣下午茶須兩天前預訂）
價錢：每套$798
提取時間：每天中午12時-下午5時
提取地點：香港JW萬豪酒店大堂樓層之Dolce 88
查詢電話：2810 8366
預訂連結：bit.ly/JWMarriottHK_afternoonteaset_media
註：資料及價錢以餐廳公布為準
其他下午茶情報：
Wanderlusting下午茶@G Room@K11 Musea
和風下午茶@K11 MUSEA Artisan Lounge
Miffy主題下午茶@MiFFY CAFE期間限定店@K11 Art Mall
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