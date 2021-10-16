外賣下午茶連粉紅玫瑰酒@JW萬豪｜OL閨蜜外賣下午茶之選

秋意漸濃，何不來一趟秋日郊遊或閨密小敘，一邊享受和煦陽光，一邊品嘗下午茶點。JW萬豪酒店最新推出的JW外賣下午茶包括各式鹹甜美點，如雞肉牛油果撻、魯賓三文治、西班牙黑毛豬火腿配鮮無花果布里芝士麵包和水牛芝士番茄串，以至榛子朱古力蛋糕、焦糖香梨撻、紅絲絨莓子芝士蛋糕等，款款叫人垂涎，另有原味及提子味英式鬆餅配果醬、忌廉，以及精選TEA WG茶包，令秋日野餐或聚會更添完美。此外，下午茶還配上一瓶Whispering Angel Rose 2020，此精品粉紅玫瑰酒入口清爽怡人，適合秋季享用。

外賣下午茶連粉紅玫瑰酒@香港JW萬豪酒店

供應期：即日起（外賣下午茶須兩天前預訂）

價錢：每套$798

提取時間：每天中午12時-下午5時

提取地點：香港JW萬豪酒店大堂樓層之Dolce 88

查詢電話：2810 8366

預訂連結：bit.ly/JWMarriottHK_afternoonteaset_media

註：資料及價錢以餐廳公布為準

其他下午茶情報：

「當抹茶遇上黑芝麻」下午茶@觀塘Angel & Devil

純素下午茶｜土生花 X Green Beauty Lab

Wanderlusting下午茶@G Room@K11 Musea

梅艷芳主題下午茶@尖沙嘴1881 ODEA

GLYCEL X 九龍東皇冠假日酒店 歎下午茶獲贈護膚品

HABA X 帝京酒店 歎日式下午茶贈護膚品

和風下午茶@K11 MUSEA Artisan Lounge

港式下午茶@尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳

和風下午茶@馬哥孛羅香港酒店

Benefit X AMMO粉紅下午茶 送眉妝小套裝

su:m37˚ X 九龍香格里拉

Miffy主題下午茶@MiFFY CAFE期間限定店@K11 Art Mall

外賣自取下午茶｜榴槤主題下午茶@銅鑼灣如心酒店

Tiffany Blue Box Cafe三層架下午茶

早午餐之選｜龍逸軒任點任食點心Brunch X 倚窗閣自助甜品@九龍酒店 平日限定供應

Tea WG十周年限定供應法式伯爵茶香白巧克力蛋糕

更多下午茶情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多美食情報：bit.ly/3oFk6m1

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm